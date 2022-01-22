المالكي: قوى الإطار الشيعية متماسكة وموحدة لتشكيل وإدارة الحكومة العراقية الجديدة

صرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، بأن قوى الإطار التنسيقي الشيعية مازالت متماسكة وموحدة لتشكيل وإدارة الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المالكي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" اليوم إن الإطار التنسيقي قوي ومتماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور".

وأوضح أن "الإطار مجمع على التمسك بموقف واحد في المشاركة أو عدمها وهو حريص على أن تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع أي حالة تداعٍ للعملية السياسية".

وتتباين دعوات القوى والأحزاب والتحالفات الشيعية في النظرة إلى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق مخرجات الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي.

ويقود التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي حصل على غالبية المقاعد بـ74 مقعدا في البرلمان الجديد، مفاوضات مع الكتل الأخرى الفائزة بالانتخابات لتشكيل حكومة أغلبية وطنية ودعا أطرافا من قوى الإطار التنسيقي الخاسرة بالانتخابات للانضمام إليه من دون ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وتسعى قوى الإطار التنسيقي الشيعية التي تضم القوى الخاسرة بالانتخابات باستثناء ائتلاف دولة القانون، الذي حصل على 34 مقعدا، لحشد الدعم من القوى الأخرى من أجل تشكيل حكومة شراكة توافقية تضم جميع القوى العراقية الفائزة والخاسرة في الانتخابات على وفق ماجرت عليه العادة في العراق بعد عام 2003.

كان البرلمان العراقي الجديد قد عقد في التاسع من الشهر الجاري أول جلسة لانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له ونائبيه لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أوقفت عمل البرلمان لحين استكمال البت بشكوى تقدم بها النائب المستقل باسم خزعل خشان والنائب محمود المشهداني على خلفية عدم دستورية الجلسة ومارافقها من اضطرابات أدت إلى نقل رئيس السن في الجلسة النائب محمود المشهداني إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية ومغادرة عدد من النواب الجلسة.

وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الثلاثاء المقبل جلسة ثانية للنظر في القضية بعد أن كانت قد استمعت الأسبوع الماضي إلى إفادات أطراف القضية في جلسة علنية.