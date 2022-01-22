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نشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، لقطات من ختام فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك - 5".

وشاركت فى تنفيذ التدريب عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين، وذلك في المملكة العربية السعودية.

وجاء التدريب ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات.

وبدأت المرحلة الختامية بعرض التوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة التنفيذ، والذى تضمن عملية إقتحام وتطهير قرية حدودية تم الاستيلاء عليها بواسطة العناصر الإرهابية.

وشملت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد.

ونفذت عناصر المشاة الميكانيكى والعناصر المدرعة الحصار الخارجى للقرية، وقامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودى والقبض على العناصر الإرهابية وتطهير القرية وتحرير الرهائن ، كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبى والإدارى لإعادة الحياة لطبيعتها، أعقبه اصطفاف لعناصر من القوات المشاركة فى التدريب وعزف السلام الوطنى لكلا البلدين.