شيرين تشارك في موسم رمضان بمسلسل «ملف سري»

تشارك الفنانة شيرين، فى بطولة مسلسل "ملف سرى"، المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، ويواصل صناع العمل التصوير بشكل متواصل من أجل الإنتهاء من التصوير قبل انطلاق موسم رمضان.

مسلسل "ملف سرى"، من بطولة الفنان هانى سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وآخرين، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

يذكر أن شيرين شاركت في موسم رمضان الماضي، في مسلسل"القاهرة كابول"، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على.