فقدان أكثر من 30 صيادا في بحر العرب إثر انقلاب قاربين

فُقِد أكثر من 30 صيادًا بعد انقلاب قاربين في بحر العرب قبالة سواحل إقليم السند الباكستاني.

نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، عن الشرطة ومصادر محلية، قولها إنّ القاربين اللذين كانا يقلان أكثر من 35 صيادًا انقلبا قبالة منطقة ثاتا الساحلية في السند، موضحة أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص، وتم نقلهم إلى مركز طبي قريب.

وأوضحت الوكالة أن فرقًا خاصة من البحرية الباكستانية بدأت عملية للبحث عن الصيادين المفقودين، كما يساعد المتطوعون المحليون السلطات في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

يأتي هذا فيما أشارت السلطات إلى أن الحادث وقع بسبب الرياح الشديدة والحمل الزائد في القاربين.