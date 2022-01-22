طالبان بالنرويج لطلب الدعم الإنساني

في أول زيارة معلنة لها إلى الغرب منذ عودتها إلى السلطة بأفغانستان، يصل وفد من حركة طالبان، الأحد، إلى النرويج.

وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية، الجمعة، أن "وفدا من حركة طالبان سيزور أوسلو بين 23 و25 يناير لعقد لقاءات تتمحور حول الأزمة الإنسانية في أفغانستان وحقوق الإنسان".

وقالت الخارجية، في بيان، إنه "من المقرر أن يلتقي الوفد في أوسلو ممثلين عن السلطات النروجية ودولا حليفة أخرى، وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني الأفغاني".

وأوضحت الوزارة أن "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي ستكون ممثلة في الاجتماع".

وقالت وزيرة الخارجية أنيكن هويتفيلدت، في البيان: "نشعر بقلق كبير إزاء الوضع الإنساني الخطير في أفغانستان حيث يواجه ملايين الأشخاص كارثة إنسانية كبيرة".

وأضافت: "بهدف التمكن من مساعدة السكان المدنيين في أفغانستان، من الحيوي أن يبدأ المجتمع الدولي وكذلك الأفغان من مختلف مكونات المجتمع حوارا مع طالبان".