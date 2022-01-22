نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها بمفردها: عيد ميلادي خلاص احتفلت بيه

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ77 بمفردها في منزلها، وشاركت جمهورها على "إنستجرام" بفيديو يحمل صورا قديمة لاحتفال سابق بعيد ميلادها برفقة أصدقاءها، من بينهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وابنتها إيمي والفنان سمير صبري وغيرهم.

وعلقت نبيلة على الفيديو قائلة: "أنا عيد ميلادي خلاص احتفلت بيه معاكم امبارح يا أجمل الأصدقاء، والنهاردا يوم جديد، بس عايزة أقولكم على حاجة، أنا فعلا احتفلت بيه لوحدي بسبب ظروف الكورونا، بس تعمدت أحط صورتي مع التورتة الزرقا ديه، رغم إن جالي هدية أكتر من تورتة عيد ميلاد من الأصدقاء".

وتابعت: "طيب ليه التورتة ديه بالذات؟ لأنها من آخر احتفال وكانت هدية من جارتي وأختي وحبيبتي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واليوم أنا بطلب منكم صادق الدعوات بالرحمة لروحها ولكل حبايبنا اللي غابوا عنا، بحبكم".

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد من مواليد 21 يناير عام 1945، شهدت الفترة من منتصف سبيعينيات القرن العشرين، وحتى نهاية تسعينيات القرن العشرين، بزوغ نجوميتها حيث قدمت في تلك الفترة العديد من الأعمال التي لا تزال تعد من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية، تعاونت في تلك الفترة مع عدد من كبار الكتاب والمخرجين.