 القوات المسلحة تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة - بوابة الشروق
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القوات المسلحة تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

أ ش أ
نشر في: السبت 22 يناير 2022 - 5:27 م | آخر تحديث: السبت 22 يناير 2022 - 5:27 م

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة، وزارة الداخلية ورجالها الأوفياء، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، سائلين المولى (عز وجل) أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن نظل دوماً حصناً وسند لمصرنا الغالية.

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