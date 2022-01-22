القوات المسلحة تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

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هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة، وزارة الداخلية ورجالها الأوفياء، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، سائلين المولى (عز وجل) أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن نظل دوماً حصناً وسند لمصرنا الغالية.