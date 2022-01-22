أمريكية تطلق النار على عاملة بـ«ماكدونالدز» بسبب سعر البطاطس المقلية

اتهمت السلطات الأمريكية، سيدة بإطلاق النار على موظفة في أحد فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة بعد مشاجرة حول خصم على سعر البطاطس المقلية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن موقع "fox2now" قوله إنّ مكتب المدعي العام في مقاطعة سانت لويس، اتهم السيدة تيريكا كلاي، 30 عاما، بالاعتداء من الدرجة الأولى وارتكاب عمل إجرامي مسلح.

وبحسب الشرطة، كانت كلاي في سيارتها تتحدث إلى عاملة المطعم قبل أن ينشب بينهما جدل حول خصم على سعر البطاطس المقلية.

وأظهرت وثائق عرضت أمام المحكمة، أنّ كلاي هددت بإطلاق النار على الضحية، وعندما غادرت الموظفة للحصول على استراحة، تابعت السيدة الشجار، وضربتها قبل أن تطلق النار عليها من سلاحها، وقد رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة.

وأفادت الشرطة بأن الضحية أصيبت بجرح سطحي وخرجت من المستشفى، فيما تم احتجاز كلاي ومن المقرر عقد جلسة استماع لها في الأسبوع المقبل.