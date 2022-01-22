شركة التعمير للتوريق التابعة للمجتمعات العمرانية تدرس إنشاء شركة مستقلة لنشاط الصكوك

تدرس شركة التعمير للتوريق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية إنشاء شركة مستقلة لممارسة نشاط الصكوك، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن شركة التوريق للتعمير كلفت مستشارا قانونيا لدراسة تأسيس شركة الصكوك التى تهدف إلى المشاركة فى توريق السندات السيادية للهيئات الحكومية وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية.

وتاسست التعمير للتوريق عام 2008 من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة 80% رأس المال والنسبة المتبقية توزعت مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان وشركة الأولى للتمويل، بهدف خلق مصدر إضافى للحلول التمويلية للهيئة، وبالفعل نفذت الشركة أول عملية توريق بقيمة 4.6 مليار جنيه لصالح شركة الربوة العقارية، لمدة 10 سنوات،وقامت بتنفيذ عدة عمليات توريق بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت المصادر إن اتجاه الشركة لتأسيس كيان مستقل للصكوك يتزامن مع النشاط المتوقع لهذه الآلية التمويلية من جانب الهيئات والجهات الحكومية والشركات الخاصة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، خفضت مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات إصدار وطرح السندات، بما فيها سندات التوريق والصكوك؛ فى الحالات التى تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو الأهداف ذات البعد الاجتماعى بنسبة 50%

وتوجد ثلاثة أنواع من الصكوك منها صكوك سيادية وصكوك تصدرها شركات وصكوك مرتقبة ستصدرها بنوك ومؤسسات مالية.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط فى تصريحات سابقة أن الغرض من إصدار الصكوك السيادية هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن هذا النوع من الصكوك يستهدف جذب مستثمرين جدد، مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.