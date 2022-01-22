روّى الفنان محمد ثروت، عن تفاصيل بداياته الفنية، مشيرًا إلى أنه منذ عمر الـ 6 سنوات في برنامج جنة الاطفال بالتليفزيون، وقد سبقه برنامج خمس خمسات تقديم محمد رجائي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن والده ووالدته لم يمنعاه من الغناء بل شجعوه على ذلك، قائلًا: « أعطوني فرصة وكنت صاحب قرار، وأخدت بكالوريوس هندسة ميكانيكا انتاج، وأول غنائي كنت في اولي هندسة وحققت المركز الأول علي مستوي الجمهورية».

واستكمل، أنه لم يتوقع النجاح الكبير لأغنية «يا مستعجل فراقي»، والتي لاقت استحسان العديد من الجمهور على الرغم من ابتعاده عن الساحة الفنية لفترة كبيرة.

وأضاف، أن لحن الأغنية يرجع لمحمد رحيم بعد تعب كبير في الأغنية، لافتًا إلى أن نجله أحمد هو الذي اختار مكان تصوير هذه الأغنية.

وأوضح، أن الملحن محمد سلطان من أهم الشخصيات التي ساندته في مشواره الفني، قائلًا: «هو من شاهد نجاحي في مسابقة الجامعة ودعمني وكانت الانطلاقة الاحترافية».