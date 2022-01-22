الرئيس العراقي يستقبل وزير العدل اللبناني ويؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ووزير العدل اللبناني هنري خوري، اليوم السبت، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الرئيس صالح استقبل وزير العدل اللبناني بقصر السلام في العاصمة بغداد وأكد اللقاء أهمية العلاقات العراقية اللبنانية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون والتنسيق في المجالين القضائي والقانوني، ودعم كلّ ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين".

وثمن الوزير اللبناني "موقف العراق الداعم للشعب اللبناني، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات"، مؤكداً "التزام لبنان بأمن واستقرار العراق وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة".