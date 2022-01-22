الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات للحصول على غاز إضافي من الشركاء التجاريين

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي قادري سيمسون إن التكتل يبحث ما إذا كان شركاؤه التجاريون، بما في ذلك الولايات المتحدة، يمكنهم زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى المنطقة وسط شحنات محدودة من روسيا ومخاطر جيوسياسية متزايدة.

وأضاف سيمسون عقب اجتماع مع وزراء من الدول الأعضاء اليوم السبت أنه في الوقت الذي يمتلك فيه الاتحاد الأوروبي بنية تحتية قوية للغاز وإجراءات واضحة في حالة الطوارئ، يتعين عليه أن يظل "يقظا للغاية" ويحسن استعداده للمخاطر، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقوم المفوضية الأوروبية بتحليل سيناريوهات مختلفة للتأكد من أن الخطط الوطنية صالحة لهذا الغرض في وقت تنخفض فيه مستويات تخزين الغاز بشكل غير عادي وتزيد من التوترات خارج حدودها الشرقية.

وقال سيمسون للصحفيين في أميان بفرنسا إن "المفوضية (الأوروبية) تناقش أيضا مع شركائنا إمكانية زيادة الإمدادات إلى أوروبا".

وأضاف أنها سوف تحضر اجتماعات ممر الغاز الجنوبى في أذربيجان يوم 4 فبراير ومجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام في واشنطن لمواصلة المناقشات.