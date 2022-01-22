وزير خارجية الكويت يعلن أن زيارته للبنان تأتي في إطار إجراءات لإعادة بناء الثقة

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أن زيارته إلى لبنان تأتي في إطار إجراءات لإعادة بناء الثقة، وتحمل ثلاث رسائل تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني، ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية، وإيفاء لبنان بالتزاماته الدولية.

جاءت تصريحات الوزير الصباح في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت.

وقال الوزير الصباح: "زيارتي إلى لبنان هي بصفتين، بالصفة الوطنية كوزير خارجية الكويت والصفة الأخرى هي الصفة العربية كون الكويت ترأس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، كذلك تعد هذه الزيارة ضمن الجهود الدولية المختلفة كإجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان الشقيق".

وأضاف الوزير الصباح: "لهذا التحرك الكويتي الخليجي العربي الدولي ثلاث رسائل الأولى هي رسالة تعاطف وتضامن وتآزر مع شعب لبنان الشقيق".

وتابع وزير الخارجية الكويتي قائلا إن "الرسالة الثانية هي أن هناك رغبة مشتركة لاستعادة لبنان رونقه وتألقه كون لبنان أيقونة متميزة في العالم العربي ويكون هذا الأمر من خلال عدم تدخل لبنان في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص وأن لا يكون لبنان منصة عدوان لفظي أو فعلي تجاه أي دولة كانت".

وأشار الوزير الصباح إلى أن " الرسالة الثالثة هي رؤية كويتية وخليجية حيال لبنان وأن يكون واقفاً صلباً على قدميه فلبنان قوي هو قوة للعرب جميعاً وهنا تأتي أهمية إيفاء لبنان بالتزاماته الدولية وجميع الدول تدعم وتساعد هذا الأمر".

ومضى الوزير الصباح قائلا: "كلي ثقة من منطلق عروبة هذا الشعب اللبناني الأصيل وكافة الإخوان في لبنان إن شاء الله سنحقق مآلنا وأهدافنا نحو أن يكون لبنان أكثر أمناً وأكثر استقراراً وأكثر ازدهاراً".

و أوضح الوزير الصباح: "الآن نحن في خطوات لإجراءات بناء ثقة مع لبنان، وبناء الثقة لا يأتي بين يوم وليلة بل بخطوات ثابتة عملية ملموسة تلمسها جميع الأطراف وبناءً عليها ستتقدم الأمور".

وأردف قائلا: "لن أدخل في تفاصيل التحركات ولكن الأساس الذي هو المنطلق الكويتي الخليجي العربي والدولي أولاً التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، ثانياً هناك أمر هام للغاية وهو أن كافة الدول المحبة للبنان لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية مثلما لا نريد أن لا تتدخل لبنان بشؤون دول أخرى".

ولفت الوزير الصباح إلى أن "النأي بالنفس الذي أصبح الآن مرادف لسياسة لبنان، هناك ملاحظات بالنسبة إلى هذا المفهوم وهناك رغبة عارمة لدى كل الأطراف الإقليمية والدولية بأن يكون هذا الأمر قولاً وفعلاً".

من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب "لقد أثبتت التجارب أن دور الكويت قيمة مضافة في عمقنا ووجداننا العربي الذي نتمسك ونعتز به في إطار تنوعنا اللبناني وخصوصية نموذجنا. للكويت صولات وجولات في مد جذور الحوار بين الإخوة العرب ولبنان مدرك لأهمية هذا الدور ويعول عليه".

وأضاف الوزير بوحبيب: "نشد على أياديكم لبناء المزيد من مساحات الحوار والتلاقي في العالم العربي".

وتابع الوزير بوحبيب قائلا: " لم يكن وليد صدفة الموقف اللبناني السابق في الوقوف إلى جانب الكويت وأهلها أثناء غزو عام 1990 بل هو قناعة راسخة لدينا بأن الكويت الكبيرة بدورها حاجة ومصلحة للعرب جميعاً".

واستقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وزير خارجية الكويت، مساء اليوم في السرايا الحكومية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ورحّب ميقاتي خلال الاجتماع "بزيارة وزير خارجية الكويت التي تعبّر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت".

وشكر ميقاتي "دولة الكويت، أميراً وحكومة وشعباً، على وقوفها الدائم الى جانب لبنان".

وقال ميقاتي: " لقد مثلت العلاقات بين بلدينا نموذجا للإخوة ونحن نشكر الكويت على ما تقدمه من عون دائم وسند للبنان في كل الأوقات والأحوال، وعلى احتضانها اللبنانيين".

وأضاف ميقاتي "لن ينسى اللبنانيون وقوف الكويت دولة وشعبا الى جانبهم في كل الأوقات العصيبة، وآخرها بعد تفجير مرفأ بيروت، حيث هبت الكويت ،بتوجيه أميري، لبلسمة جراح المنكوبين والمساهمة في إعادة اعمار ما تهدّم".

وتابع ميقاتي قائلا: "نحن نتطلع الى توثيق التعاون بن لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي وبإذن الله ستكون الكويت إلى جانب لبنان وستستعيد العلاقات بين لبنان والإخوة العرب متانتها".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قد وصل إلى بيروت مساء اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها عدد من المسؤولين اللبنانيين.