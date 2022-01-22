قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المقرر استمرار حالة انخفاض في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي يؤثر على درجات الحرارة، مما يجعل المواطنين يشعروا بالبرودة خاصةً في ساعات الليل.

واستكملت، أن البلاد تتعرض إلى رياح شمالية غربية باردة جافة، لافتةً إلى أن درجات الحرارة في ساعات الليل تصل لـ 3 درجة مئوية في بعض محافظات الصعيد.

وأضافت، أن بعض المزروعات تأثرت بموجة انخفاض درجات الحرارة، مشيرةً إلى أن درجات الحرارة في ساعات النهار ستصل لـ 11 درجة هذا الأسبوع.

وأوضحت، أنه من المقرر سقوط أمطار على بعض أنحاء الجمهورية غدًا الأحد، وبعد غد الاثنين، متابعةً أن محافظات القاهرة الكبرى متوقع أن تسقط عليها أمطار خفيفة وتصل الأمطار للاسكندرية والسواحل الشمالية.