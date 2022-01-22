إبراهيم عيسى: الشرق الأوسط أصبح أقل أهمية للولايات المتحدة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ منطقة الشرق الأوسط أصبحت أقل أهمية بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس": "هذه السياسة الجديدة مزعجة لقوى حقوق الإنسان في الشرق لكن الحقيقة لم نعد مهمين لأمريكا للحد الذي ننتظر منها دعما أو عونا أو ضغطا في ملفات خاصة بالمنطقة".

وأوضح أن الشيء الوحيد الذى يجعل الولايات المتحدة توجه نظرها ونفوذها صوب المنطقة من جديد هو أن الصين تقترب أكثر من الشرق الأوسط، لافتا أن ما يهم أمريكا الآن فى المنطقة إيران وتركيا وإسرائيل فقط.

وتابع: "على الشرق الأوسط أن يعالج مشاكل نفسه، وأمريكا طبقًا لما نقرأ ونتابع الدول العربية ليست ضمن الأولويات الامريكية"، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الناجية التى نجت من المتغيرات وحلقات العنف والإرهاب وحركات الإسلام السياسي ومن المفترض أن تقدم نموذجًا وقدوة وانطلاقًا للإمام.