وزير خارجية الكويت يصل إلى بيروت

وصل مساء اليوم السبت إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار العاصمة اللبنانية بيروت) وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وكان في استقبال وزير خارجية الكويت في مطار رفيق الحريري الدولي، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي والقائم بالأعمال في السفارة الكويتية المستشار عبدالله الشاهين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الكويتي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مساء اليوم في السرايا الحكومية، على أن يلتقي نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب غداً الأحد.