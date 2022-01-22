وزير خارجية موريتانيا: بحثنا مع رئيس مالي وضع استراتيجية مشتركة لتفادي تكرار حوادث القتل

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه بحث مع الرئيس الانتقالي لمالي العقيد عاصمي كويتا، وضع ااستراتيجية كفيلة بتفادي تكرار حوادث القتل في المناطق الحدودية بين مالي موريتانيا.

وأوضح الوزير الموريتاني في تصريح صحفي نقلته عنه الرئاسة المالية على موقعها الرسمي بعد لقاء الوفد الموريتاني بالرئيس كويتا اليوم السبت في باماكو، أنه سلم "رسالة صداقة وأخوة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بالأحداث الأخيرة التي أدت للأسف لمقتل بعض مواطنينا".

وأضاف ولد الشيخ أحمد أنه من "المهم وضع استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون من أجل تفادي هذا النوع من الحوادث، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تمكن مواطني البلدين من عبور الحدود المشتركة يوميا بدون صعوبات وفق نظام منسق".

وشدد وزير خارجية موريتانيا على وحدة المصير بين البلدين بفعل الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية التي يتقاسمها البلدان ووحدة المصير.

وكان الرئيس الموريتاني قد أرسل وفدا كبيرا يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية والمدير العام للأمن إلى مالي غادر إليها اليوم السبت من أجل فتح تحقيق في حادث مقتل سبعة موريتانيين في مالي يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة، وكذلك من أجل التنسيق مع السلطات المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم ولضمان أمن وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية خاصة سكان تلك المناطق الحدودية.

وكانت مصادر إعلامية وأهلية قد تحدثت عن مقتل موريتانيين على يد الجيش المالي.