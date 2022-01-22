محافظ البحيرة: إزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ19

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، ضمن الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وأشار، فى بيان اليوم، إلى التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وأوضح أن حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى ورشيد وإيتاي البارود ودمنهور، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 1155 مترا، منها إزالة حالة تعد بالمهد على مساحة 365 مترا بحوش عيسى، و3 حالات تعدي بمساحة 360 مترا بنطاق قرى محلة الأمير والساحل وإدفينا برشيد، ومبنى مخالف بالطوب الأبيض بمساحة 300 متر بنطاق مجلس قرية قليشان بإيتاى البارود، وإيقاف أعمال شدة خشبية بمساحة 130 مترا بقرية زاوية غزال بدمنهور.