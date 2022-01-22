الهلال يصارع الزمن لتجهيز «الجوهرة الزرقاء» قبل انطلاق دوري الأبطال

أعلن نادي الهلال السوداني، في بيان رسمي، عن وصول المضمار الجديد بجانب النجيل الصناعي ومقاعد كبار الشخصيات لملعب فريقه اليوم السبت، عبر طائرة خاصة من تركيا من أجل سرعة تركيبهم.

وأكد مساعد رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادى الهلال السوداني، الفاضل التوم، أن النجيل الصناعي سوف يتم وضعه في منطقة المقابلات الصحفية المؤدية إلى المستطيل الأخضر بجانب غرف اللاعبين، وذلك بناءا على تعليمات الموزمبيي محمد سيدات رئيس لجنة تراخيص الأندية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وشدد التهامي، على سعى إدارة ناديه على استكمال جميع الأعمال الجارية في الملعب من أجل أن يكون جاهزا من كل النواحي، لاستقبال مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الهلال ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا بجانب الأهلي (حامل اللقب)، المريخ السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.