محافظ بورسعيد يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع المهندسة إيمان رفعت رئيس جهاز بورسعيد للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بديوان عام محافظة بورسعيد؛ وذلك لبحث ومناقشة مستجدات العمل المتعلقة بمشروعات الهيئة بنطاق محافظة بورسعيد.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات التي تشرف عليها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والخطة المستقبلية لمزيد من التعاون بين المحافظة والهيئة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على تقديم الدعم للهيئة بما يساهم في تنفيذ مشروعات على أعلى درجة من الكفاءة فى هذا المجال، وتتواكب مع التنمية الجارية ببورسعيد.