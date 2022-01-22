شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: نشهد طفرة تنموية لم تحدث منذ الفتوحات الإسلامية

قال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إن هناك طفرة تنموية تشهدها سيناء لم تحدث منذ الفتوحات الإسلامية، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهات بالتنمية في سيناء، وظهر ذلك في ربط سيناء بشبكة الأنفاق وشبكات الكهرباء والسدود والكم الهائل من المشروعات والمساكن على أرض الفيروز.

واستكمل، أن منتدى شباب العالم لفت أنظار العالم إلى مصر وليس إلى سيناء فقط، مشيرًا إلى أن تطوير منطقة الرويسات كانت أول ربط لسيناء في التنمية الشاملة.

وتابع، أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في القضاء على الإرهاب، قائلًا: «لا يوجد منزل في سيناء إلا به شهيد ومجاهد ضد الأعداء، ونحمد الله أن مصر لا زالت بخير ونجحت في القضاء على الإرهاب».

وأوضح، أن أهالي سيناء في حاجة لدعم جمعية مجاهدي سيناء، وذلك من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على توفير سبل العيس لأهالي سيناء، فهناك منازل ومزارع تخصص لأبناء سيناء.