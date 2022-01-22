ماني يتوقع نتيجة مواجهة مصر والسنغال في تصفيات المونديال

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توقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال نتيجة مباراة منتخب بلاده ضد مصر في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوقعت القرعة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، منتخب مصر مع السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر الكاف مقطع فيديو لساديو ماني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يضحك خلاله ويقول:" السنغال ستفوز أمام مصر بهدف دون رد".

ووحدد الاتحاد الإفريقي يوم 24 مارس 2022، موعدا لمباراة الذهاب بين مصر والسنغال، وستقام في القاهرة لأن الفراعنة في التصنيف الثاني.

وستقام مباراة الإياب يوم 29 مارس المقبل في ملعب السنغال وبين جماهيره، وهو اللقاء الذي سيحسم من خلاله المتأهل إلى المونديال.