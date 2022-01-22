نفى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، ما تردّد عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على سجن غويران في الحسكة شمال شرقي سوريا، مؤكّدًا أنه لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" بعد الهجوم عليه.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، إن 150 داعشيًّا فرّوا من السجن فور عملية الهجوم، لافتًا إلى إعادة القبض على 130 منهم، فيما أدّت الاشتباكات التي اندلعت على إثر الهجوم إلى مقتل 45 داعشيًّا.

وأشار إلى أن عناصر "داعش" احتجزوا عدًدا من العاملين في السجن كرهائن، وقال إنه لا يُعرف حتى الآن مصير هؤلاء الرهائن.

ولفت إلى أنّ قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي (تقوده الولايات المتحدة)، تواصل البحث عن الفارين من السجن، مشيرا إلى تنفيذ ضربة جوية على مبنى في محيط السجن يعتقد أنه يؤوي عناصر من "داعش".

ودعا عبد الرحمن، إلى ضرورة التحقيق في الحادثة التي تثير تساؤلات عديدة حول كيفية حدوث مثل هذا الخرق الأمني الكبير، وتواصل عناصر "داعش" مع جهات خارج السجن وحصولهم على السلاح.

وسبق أن أعلن تنظيم "داعش" أن عناصره شنّت هجومًا واسع النطاق على السجن الذي يضم الآلاف من المنتمين للتنظيم منذ مساء أمس الأول الخميس.

بدورها قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنّ التحالف الدولي شنّ هجمات جوية لدعم قوات سوريا الديمقراطية أثناء تصديها لاقتحام السجن.

ويعد "غويران" أكبر سجن من بين عدة سجون معروفة علنا أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز فيها الآلاف من مقاتلي "داعش".