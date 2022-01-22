قال المطرب محمد شاهين، إنه مرّ بفترات صعبة في حياته جعلته يفكر في اعتزال الغناء، والاتجاه إلى مجال آخر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، أن تلك الفترة الصعبة كانت مع بداية جائحة كورونا التي أثرت على الفن من حيث انخفاض فرص العمل، الأمر الذي دفع الكثيرين للاكتئاب.

وتابع: "الناس قالوا إني هعتزل وقتها لكني كنت بفكر بس، ودا أمر طبيعي".

وأوضح أنه اشترك مع المغني الشعبي حودة بندق في ثنائي غنائي، أنتجا من خلاله "كله طار"، مؤكدا أنها لا تعتبر مهرجانًا، بل عبارة عن أغنية شعبية، ولا يستطيع أي مطرب تأديتها باللحن الذي جاءت عليه.