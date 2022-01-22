تدريب فريق الاستقبال بمستشفى نخل بشمال سيناء

قامت لجنة طبية بمتابعة مستشفى نخل المركزى في محافظة شمال سيناء لتدريب فرق الاستقبال، وأوصت بعدة ملاحظات لرفع كفاءة الخدمات الطبية.

وتشكلت اللجنة من محمد نصر أبو الغيط مراقب الأوبئة والثقافة الصحية بإدارة نخل الصحية ومحمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بالإدارة وبحضور الدكتور أحمد الغزالى نائب مدير المستشفى والمراقب الصحى بسام العكلى مراقب المستشفى، وتمت الزيارة لتدريب الفريق الطبى بقسم الإستقبال على مسئوليات تمريض الإستقبال فى التعامل مع الأمصال والطعوم والأمراض المعدية.

وتم التنويه على متابعة ثلاجة حفظ الطعوم والأمصال بالمستشفى وتسجيل درجة حرارة الثلاجة ومتابعة الرصيد يوميا، وضرورة توافر جميع الأمصال وطعم كبدى B للرضع، ومراجعة خطة إنقطاع التيار الكهربائى، ودور كلا من المراقب الصحى والتمريض فى حالة إنقطاع التيار الكهربائي والإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية للإدارة أول بأول، واستيفاء جميع البيانات الخاصة بحالات الأمراض المعدية، كما تم التنبيه عن الإستمرار فى إتباع قواعد الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد وكافة الإجراءات الإحترازية.