يد المنيا يفوز على بترول أسيوط وديا استعدادا للتصفيات المؤهلة للمحترفين

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا في تحقيق الفوز، اليوم، على بترول أسيوط في المباراة الودية الثانية للفريق على هامش معسكره بأسيوط، استعدادا للتصفيات المؤهلة لدوري المحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة جامعة أسيوط، وتمكن فريق المنيا من حسمها لصالحه بنتيجة 30/29، حيث اختتم الفريق معسكره بتلك المباراة وفي طريق العودة للمنيا.

ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا منافسات التصفيات المؤهلة لدوري المحترفين، في مجموعة تضم كلا من (القناة- الداخلية- ألعاب دمنهور)، ويبدأ أولى مبارياته يوم 12 فبراير أمام ألعاب دمنهور على صالة دلڤي.