الأمين العام المنتخب للحزب الليبرالي الألماني: طالبان لا تزال منظمة إرهابية

حذر الأمين العام المنتخب للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، بيجان دجير ساراي، من التعاون مع الحكام الإسلاماويين الجدد في أفغانستان.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال السياسي، المنتمي إلى الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم: "العبارة التي تقول إن طالبان لم تعد هي طالبان التسعينيات خاطئة، وهي عبارة ساذجة".

وأضاف السياسي الذي ينحدر من أصول إيرانية، أنه لهذا السبب، من الخطأ أيضا اتخاذ موقف متكاسل، "فطالبان منظمة إرهابية إسلاماوية ويجب أن يكون المرء واضحا في هذا الشأن".

وتابع دجير ساراي: "الحقيقة أننا نواجه كارثة إنسانية في أفغانستان تجعل الناس هناك في حاجة إلى المساعدة، ولهذا سيكون هناك تشاور في بعض النقاط مع السلطات المحلية هنا وهناك، لكن لا ينبغي أن يكون هناك تعاون حقيقي ناهيك عن الاعتراف السياسي بطالبان".

وأعرب السياسي الليبرالي عن اعتقاده بأن طالبان تسعى إلى تأمين قاعدة سلطتها ولا ينبغي لأحد أن يوهم نفسه فطالبان لا يمكن أبدا أن تكون شريكا لنا، وذلك في إشارة منه أيضا إلى التعاون التنموي.

وقال دجير ساراي، إن استئناف المشروعات كما كان قبل شهور قليلة عندما كانت موازين القوى مختلفة، لن يكون موجودا بهذا الشكل.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستضطلع مستقبلا في أفغانستان بدور أكبر مما هو عليه الحال حتى الآن.