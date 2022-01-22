طالب قطاع السياحة في ألمانيا بقواعد موحدة وواضحة للقطاع وذلك قبل جولة المشاورات المقرر أن تجريها الحكومة الاتحادية والولايات بعد غد الاثنين بخصوص كيفية المضي قدما في أزمة كورونا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس رابطة شركات السياحة الألمانية راينهارد ماير:" يجب أن نعود إلى قواعد واضحة ومفهومة ومعقولة، فهذه هي واجب الساعة".

وأضاف أن الجولة السابقة للمشاورات شهدت إقرار تطبيق قاعدة "2 جي" في قطاع المطاعم " لكن القاعدة تم تطبيقها بشكل مختلف، وكانت الولايات تنظم بنفسها ما إذا كان من الضروري إجراء اختبار بعد الجرعة التنشيطية حتى يمكن الذهاب إلى مطعم".

وأوضح ماير أنه بينما كانت بافاريا، على سبيل المثال، تكتفي بفرض قاعدة "2 جي" فقط للراغبين في الذهاب إلى مطعم، كانت ولايات مثل برلين أو براندنبورج أو شلزفيج-هولشتاين أو زارلاند تقصر الإعفاء من الاختبار الإجباري الخاص بالذهاب إلى المطاعم على الحاصلين على جرعتي التطعيم بالإضافة إلى الجرعة التنشيطية.

وتابع ماير بالقول إن التفاوت في التطبيق ساد أيضا في المبيت السياحي، مشيرا إلى أن ولاية شمال الراين ويستفاليا كانت تكتفي فقط بتطبيق قاعدة "2 جي" في المبيت السياحي بينما كانت ولاية راينلاند-بفالتس تطبق قاعدة "2جي+" التي تلزم المتعافي أو الملقح (سواء من النزلاء أو العاملين في النزل) بتقديم نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن الإصابة بعدوى كورونا، واستطرد أن ولاية هيسن كانت تطبق قاعدة متدرجة تعتمد على قيمة معدل الإصابات الأسبوعي.

ورأى ماير أن " هذه البلبلة تعني في قطاع السياحة المتضرر بالفعل من الأزمة بشكل خطير حالة من عدم اليقين بالنسبة للضيوف والمضيفين"، واختتم ماير تصريحاته بمطالبة الولايات بالاتفاق على طريق تعامل موحدة.