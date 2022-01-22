قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل في إطار 3 محاور رئيسية مساهمة في مكون التنمية الاقتصادية خلال إطار المبادرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المحور الأول يرتبط بالآليات التمويلية المتوفرة لدى الوزارة، بينها آلية المشروعات متناهية الصغر وتحديدًا للنساء اللاتي ليس لديهن قدرات ائتمانية ولا يتمكن من التعامل مع البنوك.

وأوضح أن صندوق التنمية المحلية يوفر قروضًا متناهية الصغر بفائدة متدنية، تقل عن 6% وبإجراءات ائتمانية بسيطة، بحيث يمكن الحصول عليها من الوحدة المحلية.

وأشار إلى أن هناك توجيهًا من القيادة السياسية بتركيز عملية الإقراض ودعم المشروعات في قرى حياة كريمة، كاشفًا عن تمويل 692 مشروعًا من هذه الفئة، بنسبة استفادة للنساء تصل إلى 67%.

وأشار إلى أن هذه المشروعات جاءت في نصف عدد المراكز التي تشهد تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث تم تضمين 26 مركزًا من إجمالي الـ52 مركزًا بقروض التنمية المحلية.

وأكد أن هناك آلية تمويلية أخرى تستهدف شريحة أكبر وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يملك أصحابها قدرات ائتمانية ويمكنهم التعامل مع البنوك لكن من خلال دعم من قِبل الوزارة، وهو برنامج "مشروعك".

وأفاد بأن "مشروعك" ضخ 530 مليون جنيه خلال عام 2021، وذلك مساهمة في إنشاء 2727 مشروعًا وفرت في أكثر من 26 ألف فرصة عمل، عبر شريحة تمويل أكبر.