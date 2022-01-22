راحة 24 ساعة في الإسماعيلي قبل ودية بورفؤاد بعد نقطة البنك الأهلي

قرر الجهاز الفني الإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة، بعد مواجهة البنك الأهلي.



تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي بهدف واحد لكل منهما في مباراة ظهر الجمعة بملعبهم بالإسماعيلية ، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري الأندية للمحترفين.

ومن المعروف أن الفريق سيخوض تجربة ودية أمام بورفؤاد أحد أندية الدرجة الثانية غدا الأحد، في إطار البرنامج التحضيري للقاء رواد الأعمال العرب في كأس الدوري.

ويتطلع براون للتحقق من جاهزية اللاعبين البدلاء في المباراة الودية لاستخدام أحدهم في الجولتين المتبقيتين من المجموعة الثانية في الكأس.

ويتصدر الإسماعيلي المجموعة برصيد 5 نقاط ، بعدما تغلب على سموحة وتعادل مع الأهلي والبنك الأهلي ، قبل أن يواجه المقاولون العرب عصر الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.