نائب: ملف سيناء أحد عناوين انتصارات الدولة الوطنية المصرية

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ ملف سيناء هو أحد عناوين انتصارات الدولة الوطنية المصرية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الانتصار تحقق في كل المجالات، لا سيّما عسكريًّا عبر مؤسسات الدولة من جيش وشرطة مع خلفية استخباراتية، حيث تم تنفيذ جهود ضخمة في إطار مكافحة الإرهاب الغاشم.

وأشار إلى أنّ معركة مواجهة الإرهاب في سيناء كانت أشد وطأة من محاربة إسرائيل عام 1973، لأن العدو لم يكن واضحًا، لكنه كان يرتدي نفس الزي ويتحدث نفس اللغة وكان يتستر وسط الأهالي.

ولفت إلى أنّ العملية العسكرية الشاملة تمكنت من دحر الإرهاب بشكل ضخم، عبر تضحيات أبطال تحوّلت إلى ملاحم يتغنى بها الجميع.

وأكّد أنّ سيناء تشهد حالة استقرار يشهد بها كل من وطأت قدمه هناك، مشددًا على أن الدولة الوطنية انتصرت على مشروع الدولة الرجعية والإرهابية.

وأمس الجمعة، تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عودة المواطنين إلى قري الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بعد قيام القوات المسلحة بتطهيرها من الإرهاب وتحقيق جميع مطالب اهالي القري العائدة بالشيخ زويد وتنفيذ كافة الوعود.

وقال بيان للوزارة، إن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أشار إلى إعادة المعاينة للأراضى الزراعية بالكامل وحصرها بوسائل حديثة لتلافى الشكاوى المتعددة في التقديرات ومراعاة الدقة والانضباط في تحديد المساحات وعمر الأشجار الموجودة، حيث سيحصل كل مواطن على حقه، لافتا إلى زيادة قيمة التعويضات بنسبة ٥٠ ٪ بدلا من ٢٥٪ على قيمة التعويضات المقدرة بالنسبة للمبانى المهدمة جزئيًا مضافا اليها القيمة التقديرية للمبانى التي وضعتها اللجان، أما بالنسبة للمبانى المهدمة كليا فلا يوجد فيها أي مشكلة وسيتم تعويض المواطنين بنسبة 100 %.

وأعلن المحافظ عن عودة المواطنين، بتجمعات الصنع والجبور والذيابي بقرية الشلاق، وأبوغانم، وأبويوسف، وأبومعالى، وأبوكريشان، وأبوكويس، وأبوملحوس، وأبودهشان بمنطقة الغراء، والنخلات والبديني، والصقور بقرية قبر عمير.