انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في العراق

تشهد غالبية المدن العراقية، منذ أيام، انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في ظل انخفاض كبير بدرجات الحرارة وتعرض البلاد لموجة تساقط ثلوج طالت جميع مدن إقليم كردستان ومحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار ومناطق شمالي بغداد.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد بسبب تخفيض معدلات الغاز الوطني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق وانحسار إطلاقات الغاز المورد وإطفاء خطوط تجهيز الكهرباء الإيرانية ما انعكس سلباً على منظومة الطاقة الكهربائية في العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن منظومة الطاقة الكهربائية في العراق لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار إطلاقات الغاز المورد من إيران وتخفيض معدلاته 5ر8 مليون متر مكعب يومياً من أصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها والبالغة 50 مليون متر مكعب، فضلا عن أن الجانب الإيراني قام بإطفاء الخطوط الناقلة للطاقة إلى العراق ما أدى إلى خسارة 1100 ميجاوات.

وأوضح البيان، أن وزارة النفط خفضت اليوم السبت، بنسبة 50% من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير وغربي القرنه/ الأول والحقول الشمالية والجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية ما تسبب بفقدان ستة آلاف و500 ميجاوات من جراء انخفاض ضغط الغاز و1100 ميجاوات بسبب القدرة المفقودة من الخطوط الإيرانية وهو ما يلقي بظلاله سلباً على منظومة الطاقة الكهربائية في العراق.