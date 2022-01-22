انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالغربية

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام امتحانات النقل الصف الأول الثانوي على مستوى 10 إدارات تعليمية بعدد 146 مدرسة عام وخاص.. حيث يؤدي الطلاب والطالبات مادة اللغة العربية.

وأضاف حسن -فى تصريح له اليوم- أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسه بالمديرية وغرف عمليات داخل 10 إدارات تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات.. ولم تتلق غرفة العمليات أي شكوي، مشيرا إلى ان عدد طلاب الصف الأول الثانوي 35003، مشددا على أن الامتحانات تجري وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأوضح أن المديرية أنهت استعداداتها للامتحانات، وأنه تابع الانتهاء من عملية طباعة الامتحانات وفق المواصفات الواردة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، مشيدا بحسن سير العمل والدقة فى وسائل التأمين.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان الامتحانية وتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب وأنه تم تعقيم اللجان علي مستوى الإدارات التعليمية.