الصحة: بدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقليل الكثافات في ظل انتشار كورونا

أكّد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تقليل الكثافات في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن تقليل التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي أمر شديد الأهمية في إطار وقف تفشي كورونا.

وأضاف أنه يتم تقليل الكثافات في المؤسسات بما يضمن وجود مسافة لا تقل عن متر وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

وأشار متحدث الصحة، إلى إجراء أعمال تطهير وتعقيم باستمرار في مختلف المؤسسات، إلى جانب إلزام المترددين عليها بارتداء الكمامات.

وكان الرئيس السيسي قد وجه خلال اجتماعه قبل أيام، مع الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بضرورة تقليل الكثافات البشرية في المدارس والجامعات، وتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات ضد كورونا.