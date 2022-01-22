تحدث بادرا سانجاريه حارس مرمى منتخب كوت ديفوار، عن مواجهته المقبلة أمام مصر ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلتقي منتخب مصر ضد كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من أمم إفريقيا، عقب احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تغلبه على غينا بيساو والسودان وهزيمته من نيجيريا.

وقال سانجاريه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "ستكون مباراة صعبة، نحاول الاستعداد للمباراة، لدينا بعض الأيام للإعداد، ستكون صعبة لأن مصر دولة كبيرة في عالم كرة القدم بلاعبيها الكبار ونجومها، نحترمهم، لكن لدينا الفريق الجاهز للمنافسة".

وبسؤاله عن اللاعب الذي يخشاه من منتخب مصر، أجاب: "أنا لست قلقاً من أي لاعب أو منتخب في البطولة".

واختتم: "أفكر فقط في فريقي، لأن إذا لعبنا جيدا نستطيع التغلب على أي لاعب في أي منتخب، نحتاج اللعب بشكل جماعي ونكون معا لنصبح أقوياء".