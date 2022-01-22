قال الخبير الاقتصادي هشام بدوي، إن التضخم الذى يعاني منه العالم في 2022 سببه استمرار تبعيات جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، أن رفع أسعار الفائدة مسار يسير عليه العالم خلال الفترة المقبلة وبخاصة أن كارثة العالم هذا العام ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبعض الحكومات ترفع الأجوار لمواجهة ارتفاع الاسعار.

وأوضح أن التضخم وأسعار السلع سيصل لأقصى درجة في ابريل المقبل وسترتفع الاسعار عالميا بشكل كبير ثم تبدأ الأسعار بعد ذلك في الانخفاض.

وأشار إلى وجود أزمة حقيقة عالميا في الإنتاج والشحن تؤثر على الاقتصاد، كما أن ضخ أموالا ضخمة في الاقتصاد العالمي بسبب كورونا تسبب في التضخم، مؤكدا أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتقفز للأمام اقتصاديا والصين بدأت تتعافى بعد أزمة كورونا.