تمنى أحمد سعيد أوكا مدافع المنتخب الوطني الأسبق، ومدرب نادي فيوتشر الحالي، مواجهة الفراعنة لتونس في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

وقال أوكا، في تصريحاته عبر قناة «المحور»: "اتمنى مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022، ليعوض المنتخب خروجه من بطولة كأس العرب على يد نسور قرطاج".

وأشار إلى أنه يتمنى اللعب في أجواء هادئة ورياضية ومميزة، موضحا أن الأجواء في ملاعب تونس جيدة والأرضية جيدة بجانب أن العلاقة جيدة رياضيا بين مصر وتونس.

وتابع المدرب المساعد بنادي فيوتشر: "أحمد رفعت لاعب فريقه كان يستحق التواجد في قائمة المنتخب الوطني التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون، يقدم مستويات مميزة وظهر بشكل رائع في بطولة كأس العرب".

وحول أداء الفراعنة في كأس الأمم، وحظوظ التأهل على حساب كوت ديفوار، أجاب: "المنتخب لم يقدم أفضل أداء له حتى الآن، ولكن يتحسن من مباراة لأخرى".

وواصل: "منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تحقيق الفوز في جميع المباريات، بكل تأكيد مواجهة كوت ديفوار صعبة بعد فوزها على الجزائر وتقديم أداء قوي، ولكن نحن قادرون على الفوز بالمباراة، فقط نحتاج للخبرات داخل الملعب".

واسترسل: "التشكيل الذي لعب به المنتخب الوطني في لقاء السودان هو الأنسب لخوض مباراة كوت ديفوار، يوم الأربعاء المقبل".

ونوه: "محمد صلاح يواجه ضغوطا كبيرة ورقابة على أعلى مستوى، منذ بداية النسخة الجارية بالمسابقة، وعلى كيروش ايجاد حل لهذا الأمر والاستفاده منه".

واختتم: "ارى أن البطولة هذه المرة لم تكن بالمستوى المطلوب أو المنتظر، الفرق لم تقدم أفضل نسخة لها، وهنا لا نتحدث عن منتخب بعينه بل الجميع".