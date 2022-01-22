الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكورونا

تواصل إصابات فيروس كورونا في الجزائر منحاها التصاعدي مسجلة رقما قياسيا جديدا، بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، رصد 2211 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 356 حالة عن اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 232 ألفا و367.

وكشفت الوزارة في بيان حول الوضعية الوبائية في البلاد عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية بانخفاض حالتين عن حصيلة اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و481.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 988 حالة للشفاء، ليصبح عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء 157 ألفا و605، بينما يتواجد 43 مريضا في العناية المركزة.