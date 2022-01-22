أعلنت النقابة العامة للمحامين إجراء انتخابات لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة غرب طنطا الفرعية، تطبيقًا لأحكام المادة 142 من قانون المحاماة، ونظرًا لشغر مقعد النقيب الفرعي.

جاء ذلك نظرا لوفاة نقيب المحامين بغرب طنطا محمد جلال شلبي، فى شهر نوفمبر الماضى.

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم، إن الدعوة تأتي بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وقرار النقيب العام بتاريخ 2 يناير الجاري بفتح باب الترشح، وأعنلت النقابة مواعيد إجراء الانتخابات على النحو الآتي:

تقدم طلبات الترشيح بمقر النقابة العامة في الفترة من 24/ 1/ 2022 حتى 26/ 1/ 2022، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.

ويغلق باب تلقي طلبات الترشح في 26/ 1/ 2022، ويتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين في 29/ 1/ 2022، وتتلقى النقابة العامة الطعون والتظلمات والتنازلات في الفترة من من 30 / 1/ 2022، حتى 2 / 2/ 2022، ويتم الفصل في الطعون والتظلمات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 6/ 2/ 2022.

وبحسب بيان النقابة العامة فإنه تجرى انتخابات نقابة غرب طنطا على منصب النقيب يوم 28/ 2/ 2022 ، كما يتم إجراء انتخابات الإعادة 3/ 3/ 2022.



