ميقاتي: العلاقات بين لبنان والإخوة العرب سوف تستعيد متانتها

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنه يتطلع إلى توثيق التعاون بن لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن العلاقات بين لبنان والإخوة العرب ستستعيد متانتها.

جاءت تصريحات ميقاتي خلال اجتماعه مساء اليوم السبت، مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت، فور وصوله الى لبنان في زيارة رسمية تستمر يومين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وخلال الاجتماع، رحب ميقاتي بزيارة وزير خارجية الكويت "التي تعبر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت". وشكر دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، على "وقوفها الدائم الى جانب لبنان".

وقال ميقاتي: "لقد مثلت العلاقات بين بلدينا نموذجا للاخوة، ونحن نشكر الكويت على ما تقدمه من عون دائم وسند للبنان في كل الأوقات والأحوال، وعلى احتضانها اللبنانيين، ولن ينسى اللبنانيون وقوف الكويت دولة وشعبا الى جانبهم في كل الأوقات العصيبة، وآخرها بعد تفجير مرفأ بيروت، حيث هبت الكويت، بتوجيه أميري، لبلسمة جراح المنكوبين والمساهمة في إعادة إعمار ما تهدم".