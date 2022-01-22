تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ23 ألف سيدة خلال ديسمبر في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة واصلت تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 23 ألفا و632 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه تم فحص 902 ألف و312 سيدة منذ بداية المبادرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إلى أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي؛ للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، بالإضافة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل إشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.