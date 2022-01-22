محافظ الشرقية: رفع الإشغالات وفتح الشارع الرئيسي أمام المواطنين في بنايوس بالزقازيق

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بشن حملة موسعة لرفع الإشغالات بقرية بنايوس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات الواقعه من الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية وذلك بافتراش بضائعهم بالشارع الرئيسي بقرية بنايوس بداية من مدخل القرية أول الكوبرى وصولًا لداخل البلد والتي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

وقال محافظ الشرقية، إنه كان قد استقبل شكوى من أهالي قرية بنايوس يستغيثون فيها من أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين من إفتراش الشارع الرئيسي ببضائعهم ما تتسبب في إعاقة حركة السيارات وعبور المواطنين.