بلومبرج: الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا تنصح البنوك بعدم توزيع أرباح 2021

نصحت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا البنوك التجارية بعدم توزيع أرباح الأسهم من الأرباح في عام 2021، عندما أدى انهيار العملة إلى تآكل الاحتياطيات النقدية للبنوك، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن الهيئة مررت توصيتها للبنوك عبر الجمعية المصرفية التركية، لكنها لم ترسل بعد إشعارا رسميا مكتوبا يحظر مدفوعات الأرباح.

ورفضت الهيئة التنظيمية المصرفية والجمعية المصرفية التعليق على ذلك لوكالة بلومبرج.

وسُمح للبنوك بدفع ما يصل إلى 10% من صافي دخلها كأرباح في العام الماضي بسبب الإدارة الناجحة للمخاطر خلال الجائحة. وعلى الرغم من تسارع التضخم، بدأ البنك المركزي دورة قوية من خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تآكل الثقة في الليرة ودفع العملة إلى أن تكون الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة في العام الماضي مع انخفاض بأكثر من 40% مقابل الدولار.

وتخطط تركيا لضخ 51.5 مليار ليرة (3.8 مليار دولار) في البنوك الحكومية من أجل تقليل تأثير ضعف الليرة على البنوك الحكومية.

وقد تنفق تركيا 3.8 مليار دولار لتعزيز رأس مال البنوك الحكومية.