بلماضي: أخفينا إصابة «وناس» بمشاكل في القلب خلال كأس الأمم

كشف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن أسباب عدم مشاركة اللاعب آدم وناس مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ودعها محاربو الصحراء من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار بثلاثة أهداف لهدف.

ونقلت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية تصريحات لجمال بلماضي قبل مغادرة الكاميرون اليوم عن حالة آدم وناس:" بناءًا على تعليماتي قررنا إخفاء حالة آدم وناس عن الجميع، وقررنا قول أنه مصاب فقط بفيروس كورونا".

وأضاف:" ولكن الحقيقة أن مسحته مازالت إيجابية بكورونا، والتحاليل الأخيرة أثبتت وجود بعض المشاكل في القلب، وسيقوم بعمل فحوصات إضافية في الفترة المقبلة".

وواصل جمال بلماضي:" إذا كنا كشفنا عن حالة اللاعب الحقيقة، كنا لن نراه مرة أخرى معنا في البطولة، أوباميانج وليمينا لاعبي منتخب الجابون غادرا بعثة منتخب بلادهما فور الكشف عن حالتهما، لذلك قررنا عدم قول كل شيء، ولكن الآن يمكنني الكشف عن حالة اللاعب".

ويلعب آدم وناس مع نادي نابولي الإيطالي، ولكنه لا يشارك بشكل أساسي، وشارك هذا الموسم في 14 مباراة فقط في جميع المسابقات، بعدد دقائق 339 دقيقة فقط، وتمكن من إحراز هدفين في الدوري الأوروبي.