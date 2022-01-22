مديرة الأبحاث فى مركز سينرجيز: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توفر 75% من فرص العمل فى مصر

معدلات السيولة المصرفية «جيدة» وحدوث تغيير فى سعر الصرف غير متوقع

تحركات الاقتصاد الكلى المصرى قوية للغاية بالأخذ فى الاعتبار ظروف الوباء الصعية



قالت مديرة الأبحاث فى مركز سينرجيز للدراسات الدولية رهام مرسى أن معدلات السيولة المصرفية جيدة فى مصر، مستبعدة حدوث تغيير كبير فى سعر الصرف خلال العام الحالى (إلا إذا حدثت صدمة أخرى سواء عالمية أو محلية).

أضافت فى حوار لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن البنك المركزى المصرى نجح بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاثة الماضية فى الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المرغوب فيها، ولا توجد إشارات كبيرة تدل على تغير هذا النمط خلال العام الحالى.

التضخم ليس بالضرورة مؤشرا سيئا، فمعدل تضخم بسيط يشير إلى حركة صحية فى معدلات الدخل والإنفاق. التخوف الحالى هو ارتفاع التضخم بسبب مشاكل فى جانب العرض (مثل تحديات فى الاستيراد أو ارتفاع سعر الصرف) ترفع من الأسعار بدون أن يكون هذا بالضرورة بسبب نمو إجمالى الدخل/الإنفاق، وهو أمر غير مرجح بالدرجة التى قد تؤدى إلى ضغوط تضخمية، تبعا لتصريحات مديرة الابحاث فى مركز سينرجيز.

وأكدت على قوة الاقتصاد الكلى المصرى بالأخذ فى الاعتبار تداعيات ازمة كورونا، وللحفاظ على استدامة هذه التحركات الإيجابية للاقتصاد المصرى يجب أخذ جانبين أساسيين فى الاعتبار: أولا التحرك السريع لاستغلال الفرص فى مرحلة التعافى مثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتخوفة من عدم اليقين الذى تسبب فيه الوباء، وثانيا التأكد من ضمان الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادى للفئات والقطاعات الأكثر تأثرا بالوباء (الفئات مثل العمالة غير المنتظمة والقطاعات مثل السياحة) بحيث لا يتخلف أحد خلف ركب التنمية.

وأوضحت أنه على الرغم من قرار البنك المركزى للبنوك المصرية بزيادة حصة تمويل تلك المشروعات إلى نسبة الـ25% من المحفظة الائتمانية لكل بنك، إلا أن بعض تلك البنوك تضع قيودا إجرائية تشكل تحديا كبيرا أمام المشروعات الصغيرة مثل عدم إقراض الشركات بدون مرور 3 سنوات على الأقل من إنشائها (مما يمنع الشركات الناشئة بالكامل من استخدام الائتمان المصرفى).

«المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هى عصب التنمية الاقتصادية فى مصر بالتأكيد، فهى توظف على الأقل 75% من إجمالى العمالة».. تقول رهام مرسى.

تابعت: تلك المشروعات تواجه فى العادة تحديات كبيرة خاصة مع عدم قدرتها على احتمال الصدمات لفترات طويلة مثل الشركات الكبيرة، تحتاج تلك المشروعات إلى دعم تمويلى وائتمانى ودعم فنى على هيئة استشارات وتدريب ودعم مؤسسى على هيئة قوانين داعمة وإجراءات بسيطة ومساعدة فى تقنين أوضاعها، وعلى رغم من الدعم المقدم من الدولة مثل برامج «جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» المختلفة سواء بالدعم الائتمانى أو الاستشارى أو غيرهما أو برامج البنك المركزى، إلا أن هذا قد يكون غير كافٍ، حيث تحتاج إلى دعم مماثل من باقى المؤسسات الاقتصادية فى العموم من المنظومة الاقتصادى ككل.

أشارت إلى استفادة بعض القطاعات (مثل القطاع الخدمى بمختلف أشكاله) من تجربة التحول للمنصات الرقمية وتبنى التكنولوجيا فى مختلف أعمالها والتغير فى نمط الأعمال الذى فرضه الوباء. ولكن فى الواقع يجب تقبل أن بعض القطاعات ستظل متأثرة بمتحورات الوباء على المدى البعيد، مثلا لا أعتقد أن الطيران سيعود أبدا إلى مستويات ما قبل الوباء حيث إن جزءا ليس صغيرا من دوافع الطيران كانت لغرض العمل، قد تم استبدال هذا بشكل سلس إلى حد كبير بوسائل التواصل عبر الإنترنت من الفيديو كونفرنس وغيرها.

تقول رهام: هذه النصيحة قد تكون اجتماعية الطابع أكثر من اقتصادية، ولكنها فى رأيى النصيحة الأهم للشركات، وهى الاهتمام بشكل مكثف ومستمر بالقوى العاملة والموظفين ومراعاة ظروف الوباء الصعبة التى قد تكون أثرت على حياتهم بمختلف الطرق، فهذا فى الواقع هو الجانب الذى يعطى الشركات المرونة الأكبر والقدرة على تحمل الصدمات على المدى البعيد.

وأضافت أن النصيحة الثانية، أغلب الشركات أدركتها بالفعل العام الماضى وهى الأهمية القصوى لعملية التحول الرقمى وتبنى التكنولوجيا فى شتى مجالات عمل أى شركة، وهى نصيحة تفرض نفسها إلى حد كبير مع عملية التحول الرقمى الشاملة للدولة مثل إدخال منظومة الفاتورة الإلكترونية وغيرها، ولكن النصيحة هنا هى عدم التمسك بالأنماط القديمة فى العمل ومحاولة النظر للتكنولوجيا كأداة وليست هدف فى حد ذاته، أى يجب أن يكون لها مردود إيجابى وإلا فإن تطبيقها فى الأغلب خاطئ.