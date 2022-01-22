قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في مكالمة تلقاها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة.

جدد سعيّد، الدفاع عن إجراءاته التي يتخذها منذ قراره بتعليق سلطات البرلمان وحل الحكومة السابقة، مؤكدا أن هذه القرارات تهدف لضمان الحرية وتحقيق العدالة في البلاد، وسط انتقادات من خصومه السياسيين، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقال سعيد إن "الإصلاحات التي أعلنها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته".

وأضاف: "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رحب بالإعلان عن الجدول الزمني الانتقالي، وشجع الرئيس سعيد على قيادة المرحلة الانتقالية ضمن إطار شامل قدر المستطاع.