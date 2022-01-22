كشفت هند وجيه، أول سيدة تعمل بودي جارد، عن تفاصيل عملها، لافتةً إلى أنها أخذت العديد من الاعتمادات ومنها من أكاديمية الشرطة ومكافحة الجرائم.

وتابعت خلال لقائها مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الجمعة، أنها تعمل حارس شخصي، بعد فترة قضتها في حراسة الحفلات وبعض الممثلين والفنانات، مشيرةً إلى أنها أرادت تثبت أن المرأة قادرة على تقديم الأعمال الخاصة بالرجال.

وأضافت، أنها خضعت لدورة تدريبية لمعرفة تفاصيل حراسة الشخصيات الدبلوماسية، قائلة: «لما تواصلت معاهم عشان أقدم فيها رفضوا في الأول عشان أنا بنت».

واستكملت، أنها تم اعتمادها من قبل وزارة الداخلية والخارجية بعد اجتيازها لبعض الاختبارات، لافتةً إلى أنها أول مدربة كمال أجسام للرجال في مصر.

وأوضحت، أن الحارس الشخصي لابد أن يكون لديه العديد من المهارات ومنها الرد الفعل السريع، واكتشاف المخاطر قبل وقوعها، مضيفةً أنه يجب دراسة المعلومات كافة عن الشخصية التي سيتم تأمينها.