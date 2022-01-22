زراعة 2557 شجرة في حي الكوثر بسوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وفي إطار مبادرة المحافظة "أحلى وهي خضرة"، قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بزراعة 2557 شجرة بطرق وشوارع الحي، منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر الماضي.

وأوضح هلال زكي، رئيس حي الكوثر، زراعة 250 شجرة زيتون، و590 شجرة كونوكاربس، و290 شجرة جهنمية، و1427 شجرة فيكس، وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، وفي إطار مبادرة "أحلى وهي خضرة"، مشيرا إلى استمرار أعمال التشجير وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الزراعة بالحدائق العامة، ودهان البردورات بشوارع وميادين الحي.