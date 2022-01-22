مدينتان برازيليتان تؤجلان العروض الرسمية للكرنفال إلى أبريل بسبب كورونا

أعلنت مدينتا ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتان، أمس الجمعة، تأجيل عروض الكرنفال حتى نهاية أبريل، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا مع تفشي سلالة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.

وألغت المدينتان بالفعل حفلات الكرنفال بالشوارع لكنهما ما زالتا تفكران في إقامة عروض مدراس السامبا في نهاية فبراير المقبل. وقالت المدينتان في بيان مشترك إن عروض الكرنفال ستقام الآن في أواخر أبريل، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

وقال دانييل سورانز وزير الصحة في ريو دي جانيرو للصحفيين، "للأسف لا تتوافر لدينا الأوضاع الصحية التي تتيح إقامة الكرنفال في الموعد المحدد"، وفقا لـ "رويترز".

وتشهد البرازيل حاليا ذروة الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19" بمتوسط ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية بسبب تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.