حكومة جديدة في تشيلي أغلبها من النساء

أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك الذي يتسلم مهامه في 11 مارس المقبل، حكومته المؤلفة غالبيتها من النساء.

وأكد الرئيس المنتخب في خطاب في متحف التاريخ الطبيعي في سانتياجو أن "في هذا الفريق يرافقنا أشخاص من انتماءات عدة، حكومة متنوعة، حكومة تشكل فيها النساء أغلبية، وتضم العديد من المناطق، والأجيال، وفيها تعددية سياسية، وتنوّع في وجهات النظر، مع وجود مهم للمستقلين بالإضافة إلى مناصرين لأحزاب سياسية".

وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيراً بينهم 14 امرأة، وربع وزرائها من المستقلين، من مختلف التوجهات السياسية، ويتبوأ فيها رئيس البنك المركزي منصب وزير المال.

وتمثّل الحكومة مختلف توجهات تحالف اليسار من اليسار المعتدل إلى الحزب الشيوعي الذي ينتمي إليه بوريك، ويبلغ فيها معدل الأعمار 49 عاماً.

وتعتبر تسمية ماريو مارسيل المستقل والذي تربطه علاقات بالحزب الاشتراكي وزيراً للمال بادرة تصب في إطار إعطاء دفع لبرنامج إصلاح اقتصادي يرغب الرئيس اليساري الشاب في تنفيذه، إذ وعد خلال حملته الانتخابية بإقامة دولة تهتم بالمواطنين في تشيلي.